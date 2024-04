Para participar do 14º Seminário de Saúde do Trabalhador, realizado no UCS Teatro (leia na página 4), o senador Paulo Paim (PT-RS) esteve em Caxias do Sul, sua cidade natal, nesta sexta-feira (26). O petista foi convidado a fazer uma fala inaugural do evento, que trata de uma das principais bandeiras que Paim defendeu ao longo da sua trajetória política. Na cidade, o senador também participou de almoço com a direção do Hospital Pompéia, que o convidou como agradecimentos às emendas parlamentares enviadas à instituição.