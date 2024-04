Cerca de R$ 1 milhão serão destinados pela prefeitura de Caxias do Sul para a estruturação da nova maternidade SUS no Hospital Virvi Ramos. O repasse foi aprovado na Câmara de Vereadores em sessão extraordinária na manhã desta quinta-feira (25). Os recursos serão usados para a compra de equipamentos do novo espaço, cujo início das obras de ampliação para garantir os atendimentos via SUS ainda não tem previsão para acontecer.