Desde a última segunda-feira (22), a população está impedida de fazer comentários nas redes sociais da Câmara de Vereadores de Canela. A restrição ocorre após uma decisão da Mesa Diretora, presidida por Jeferson de Oliveira (PSD), motivada por mensagens "ofensivas, com pouca educação" e "o grande número de perfis 'fake' que atacam figuras políticas", de acordo com alegação do próprio Legislativo no Facebook.