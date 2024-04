O PT fechou apoio em Jaquirana ao pré-candidato a prefeito pelo PSDB, Adavilson de Castilhos. A parceria pouco provável no cenário político tradicional proporcionou uma imagem inusitada, com Adavilson e o deputado estadual Pepe Vargas (PT) em um ato político em torno do nome de Adavilson na sede do PSDB, domingo (21/4), em Jaquirana, tendo como cenário as bandeiras de PT e PSDB lado a lado (na foto acima).