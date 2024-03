Previsto para ser publicado em março de 2024, o edital de licitação para a concessão da Maesa deve levar mais alguns meses para sair. De acordo com o secretário de Parcerias Estratégicas de Caxias do Sul, Matheus Neres da Rocha, os últimos detalhes do projeto estão sendo finalizados para que, até o final deste mês, a proposta — que prevê a reforma de parte do complexo para abrigar um mercado público — seja encaminhada para avaliação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS). A jurisdição tem até 90 dias para analisar e dar seu parecer, e só então o processo licitatório pode ser encaminhado pela prefeitura.