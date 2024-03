Mesmo que 51,5% da população brasileira seja composta por mulheres, segundo o Censo 2022 divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a participação feminina na política ainda caminha a passos curtos para atingir uma representatividade proporcional à quantidade de habitantes do gênero. Apenas 17,7% delas foram eleitas em 2022 para a Câmara dos Deputados. A taxa é parecida quando se observa as eleições municipais de 2020: apenas 12% dos municípios escolheram mulheres para comandar as cidades, e, nas Câmaras de Vereadores, a representatividade feminina atingiu os 16%.