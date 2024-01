A Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa) é a próxima estrutura pública de Caxias do Sul que deve ser transferida para a Maesa. O projeto de instalação inicialmente foi encaminhado à análise dos técnicos do Planejamento no fim de 2023, para levantamento de custos. Atualmente a proposta está na Secretaria da Cultura, responsável pela gestão do prédio, para um parecer da Divisão de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural (DIPPAHC).