Passados mais de cinco meses após a adoção da Praça da Bandeira, no bairro São Pelegrino em Caxias do Sul, a presidente da Associação Comunitária Praça Prefeito Dante Marcucci (entidade criada por sete empresários que se uniram para adotar o espaço), Jeanete Martini Granzotto Dias, admite que estão “um pouco atrasados” com a revitalização do espaço. A reportagem foi até a praça na tarde desta terça-feira (7), e o que se observa é que, até o momento, apenas a retirada da estrutura do antigo Camelódromo e reparos no calçamento foram realizados, em relação ao que havia sido proposto.