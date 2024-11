Foi identificado pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP) como Leandro Segalla de Bitencourt, 51 anos, o homem encontrado morto no aterro sanitário Rincão das Flores, de Caxias do Sul. O corpo estava no meio do lixo e foi localizado por funcionários da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) na manhã de segunda-feira (4).