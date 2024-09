Na manhã desta quinta-feira (12), três homens e duas mulheres foram presos durante a Operação Payback. A Polícia Civil de São Francisco de Paula e de Caxias do Sul cumpriram seis mandados de prisão, os quais quatro pessoas foram localizadas em Caxias e uma em Farroupilha. Todos são suspeitos de aplicarem o golpe do bilhete premiado. As autoridades também cumpriram outros quatro mandados de busca e apreensão.