Fragmento de braço humano é encontrado em meio a destroços de tenda de Veranópolis atingida por desmoronamentos em maio

Suspeita-se que o antebraço seja de uma vítima que morreu no local, mas que já tenha sido enterrada sem esta parte do corpo. Laudo do IGP confirmará

12/09/2024 - 13h18min Atualizada em 12/09/2024 - 16h24min