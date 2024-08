Operação Elísios Notícia

Novo suspeito do assalto ao aeroporto de Caxias é um preso da Penitenciária de Charqueadas

De acordo com a Polícia Federal (PF), compartilhamento de informações com a Polícia Civil levou ao criminoso. Com nova fase da investigação, são 15 pessoas localizadas que podem ter envolvimento em crime cometido no Hugo Cantergiani

06/08/2024 - 14h43min