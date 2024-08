Mais três suspeitos do assalto ao aeroporto de Caxias do Sul foram presos pela Polícia Federal (PF). Dois homens, de 45 e 43 anos, foram presos em Três Cachoeiras e Estância Velha nesta sexta-feira (2), enquanto a terceira, de um homem de 41 anos, ocorreu ainda na quarta-feira (31), em Gravataí. Com a nova etapa da Operação Elísios, que busca elucidar o crime no Hugo Cantergiani, já são 14 pessoas identificadas que podem ter ligação com o caso.