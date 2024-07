A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira (19) outros dois suspeitos de envolvimento no assalto ao aeroporto de Caxias do Sul. Um deles tem 26 anos e o outro 34 e as identidades não foram divulgadas. A ação contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Brigada Militar (BM) e Polícia Penal no Rio Grande do Sul. Seis já haviam sido presos e outros dois suspeitos morreram.