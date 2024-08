A mulher de 45 anos, suspeita de ter matado o companheiro com facadas, já tinha registrado boletins de violência doméstica contra o homem, segundo a Polícia Civil. O homem foi morto por volta das 23h do último sábado (17) na Rua Armando Zandomeneghi, no bairro Bela Vista. A previsão é de que o inquérito policial seja concluído até a próxima terça-feira (27).