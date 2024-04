O coronel portoalegrense Eduardo Cunha Michel é o novo comandante do Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO/Serra). Michel vem do Comando Regional de Polícia Ostensiva Centro-Sul (CRPO-CS), em Guaíba, onde atuava desde fevereiro de 2023. O comandante anterior, coronel Márcio José Rosa da Luz, 52 anos, entrará para a reserva remunerada. A solenidade da troca de comando será nesta quinta-feira (4), às 10h30min, no GNC Cinemas, no Shopping Villagio, em Caxias do Sul.