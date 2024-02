A 1ª Vara de Execução Criminal (VEC) determinou a interdição do alojamento feminino do Presídio Regional de Caxias do Sul. Hoje, 91 presas estão na casa prisional localizada na BR-116, no bairro Sagrada Família, a única cadeia com alojamento para mulheres na região. A ala feminina tem capacidade máxima para 96.