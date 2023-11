A Fiscalização de Trânsito e a Guarda Municipal de Caxias do Sul realizaram mais uma ação contra a perturbação do sossego público. Eventos não autorizados para ocorrer na cidade, os chamados "rolês" são alvo da operação Duas Rodas. Desta vez, a fiscalização foi no bairro Nossa Senhora da Saúde na noite de quarta-feira (15). A prefeitura já havia anunciado que reforçaria este tipo de ação para combater encontros de motociclistas que se reúnem para realizar manobras proibidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).