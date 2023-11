A partir de ocorrências e relatos, como flagrado no vídeo acima na última sexta-feira (10) no bairro Santa Catarina, a Fiscalização de Trânsito anunciou que vai aumentar as ações para coibir a perturbação de sossego causada por motociclistas em Caxias do Sul. Classificados como eventos não autorizados, os chamados "rolês" consistem em encontros de vários motociclistas para realização de manobras proibidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que provocam ruídos excessivos devido ao escapamento adulterado. O trabalho contará com reforço de outras forças de segurança.