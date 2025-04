Em dois meses, Polícia Civil prende sete pessoas por furto de energia em Caxias do Sul

A RGE aponta que a realização de ligação clandestina na rede de distribuição de energia pode causar acidentes graves ou fatais. Porthus Junior / Agencia RBS

Em 2025, a Polícia Civil de Caxias do Sul prendeu sete pessoas por furto de energia em diversos bairros da cidade. Quatro dos flagrantes ocorreram em estabelecimentos comerciais e um em residência. Foram três ações em fevereiro e três em março.

De acordo com o delegado Rodrigo Kegler, titular da 1ª Delegacia de Polícia, o valor do prejuízo à concessionária Rio Grande Energia (RGE) gira em torno de R$ 58 mil.

A RGE informa que, diariamente, promove ações em parceria com os órgãos de segurança pública no combate a fraudes e furto de energia. Em uma semana no mês de março, 12 prisões foram realizadas na área de concessão da empresa.

Leia Mais Prefeitura não vai demolir moradias condenadas no bairro São Luiz, em Caxias do Sul

A empresa, por meio de nota, afirma que fraudes e furtos de energia são práticas ilegais que representam risco à segurança da população. A RGE ainda aponta que a tentativa de manipulação dos medidores de energia elétrica ou realização de ligação direta na rede de distribuição da companhia pode causar choques e acidentes graves ou fatais.

Além do risco de acidentes, as ligações irregulares podem comprometer a integridade do sistema elétrico e ocasionar instabilidades e interrupções da distribuição de energia.

Pessoas presas em flagrante por furto de energia podem cumprir pena de 1 a 4 anos (previsto no artigo 155 do Código Penal). A adulteração do medidor constitui crime de estelionato (previsto no artigo 171 do Código Penal) com pena de um a cinco anos de reclusão e pagamento de multa.