Adolescente suspeita de esfaquear professora em Caxias do Sul é transferida para Porto Alegre

A adolescente de 13 anos suspeita de participar do esfaqueamento da professora Thais de Oliveira na Escola João de Zorzi, em Caxias do Sul, foi encaminhada ao Centro de Atendimento Socioeducativo Feminino (CASEF), em Porto Alegre. Ela foi apreendida por um oficial de Justiça nesta quinta-feira (03) depois que a investigação da Polícia Civil apontou envolvimento da jovem na ação , juntamente com outros dois adolescentes, de 14 e 15 anos.

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), foram agendadas as audiências de apresentação, em que os adolescentes serão ouvidos sobre trajetória de vida, escolaridade e eventuais antecedentes. Também será aberto o prazo para manifestação da defesa e designada uma nova audiência para depoimento de testemunhas e, posteriormente, dos próprios adolescentes, que poderão apresentar as próprias versões ou optar pelo silêncio.