Antes e depois do Cristo

Por Jonas Calvi, prefeito de Encantado, e Robinson Gonzatti, presidente da Associação dos Amigos de Cristo

Encantado está entregando o complexo do Cristo Protetor, idealizado e construído pela comunidade sem recursos públicos, com o apoio do poder público municipal. Um conjunto de estruturas de impactante conotação religiosa e de estímulo ao turismo, um projeto executado de forma ambientalmente responsável, numa exuberante área natural.

Coincidentemente a obra foi concluída quando comemoramos os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, característica dos municípios da Região Alta do Vale do Taquari. Inspirados nesta cultura histórica, o monumento é um retrato de fé na crença do trabalho e na religiosidade dos ensinamentos de superação das dificuldades desde quando nossos ancestrais construíram as comunidades. Uma vida desafiadora, realizada com as bênçãos do padroeiro dos imigrantes, Santo João Batista Scalabrini, fundador da congregação dos scalabrinianos, que visitou Encantado e região, em 1904.

O Cristo Protetor serve de inspiração às pessoas que escolheram o Alto Taquari para viver seus sonhos

A área do Cristo terá espaços emblemáticos de reverência: capela de vidro em homenagem ao Santo Scalabrini, local de oração em meio à natureza; fonte da vida, no pedestal da estátua que configura a virtude, a fertilidade e a sabedoria; fonte dos apóstolos representados por 12 jatos d’água; o caminho dos salmos demarcando pontos de peregrinação e o monte das oliveiras, com uma oliveira centenária dos 110 anos do município. Em breve, também o jardim do acolhimento, um ambiente de contemplação e convívio e de preservação da natureza.

É com espírito de celebração que foi erguida esta criação que sustenta a resiliência, o ânimo e a coragem para refazer vidas e patrimônios atingidos pelas recentes catástrofes climáticas. O Cristo Protetor serve de inspiração às pessoas que escolheram o Alto Taquari para viver seus sonhos.

Pelo que representa, num contexto de religiosidade, fé, desenvolvimento socioeconômico e de resgate da autoestima da população, nos permite afirmar que o Alto Taquari terá um divisor histórico, “antes e depois do Cristo”. Um símbolo da resistência de um povo que tem gravado na sua bandeira: “Vencerás pelo trabalho”, um ideal de enfrentamento das adversidades.

O Cristo Protetor, uma iniciativa visionária do saudoso prefeito Adroaldo Conzatti, é um conjunto de aço e concreto, magistralmente esculpido por Markus Rocha Moura. Mas tem o significado de uma mensagem de otimismo e fé de que as dificuldades serão superadas pela união em ações executadas com trabalho, seriedade e solidariedade. Acreditamos que a população possui as virtudes e o idealismo para construir um futuro promissor para si e para as próximas gerações.