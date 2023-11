Ederson Antunes, 38 anos, foi condenado a 25 anos e oito meses de prisão pela morte de Fabiano Brum dos Santos. O crime aconteceu em março de 2009, no bairro Primeiro de Maio, em Caxias do Sul. O julgamento ocorreu nesta terça-feira (28) no Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca da cidade.