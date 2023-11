A causa da morte de Bruna de Lemos Rodrigues, que foi encontrada por amigos dentro de uma piscina, em Torres, no último domingo, deverá ser esclarecida em até 30 dias, após laudo do Instituto Geral de Perícias (IGP). A caxiense, que faria 24 anos nesta quarta-feira (29), foi sepultada nesta segunda-feira (27) em Caxias do Sul. O corpo dela foi encontrado dentro da piscina de uma residência alugada por Bruna e amigos para passar o final de semana, na Rua Belmiro Agostini, no bairro Praia Real.