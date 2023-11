Júlio Cesar Borges Ramos, 26 anos, foi condenado a 44 anos de prisão em regime fechado. O julgamento ocorreu nesta quarta-feira (22) em Caxias do Sul. Borges é um dos homens envolvidos no homicídio de Diego Trindade Schultz, 31. O crime foi registrado em 22 de dezembro de 2018 no bairro Panazzolo.