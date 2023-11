Policiais da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) frustraram a entrega de celulares na Penitenciária Estadual do Apanhador, entre Caxias do Sul e São Francisco de Paula. Dois policiais penais avistaram um drone, por volta das 3h da última segunda-feira (20), nas proximidades do presídio. Um deles disparou contra o equipamento e conseguiu interceptar o equipamento.