Muitos insetos, forte odor de esgoto e dificuldades de deslocamento. Essas são as principais queixas de quem possui negócio ou frequenta a região entre as ruas Heitor Mazzini e Silva Jardim, no Centro de Garibaldi. Há cinco meses, a galeria que canalizava o arroio Marrecão e conectava as vias se rompeu, formando um grande buraco.