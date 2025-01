Como serão as posses de prefeito, vereadores e secretários em Caxias do Sul nesta quarta

Registro da diplomação do prefeito, vice e dos 23 vereadores eleitos, realizada no dia 19 de dezembro Porthus Junior / Agencia RBS

No primeiro dia de 2025, o prefeito reeleito Adiló Didomenico (PSDB), seu vice-prefeito Edson Néspolo (União Brasil) e os 23 vereadores eleitos no pleito de 2024 em Caxias do Sul vão assumir, oficialmente, seus cargos para os próximos 4 anos. Na mesma data, está marcada a eleição da nova Mesa Diretora da Câmara, das comissões permanentes, além da posse dos secretários do Executivo. A solenidade acontece a partir das 14h, no plenário da Câmara de Vereadores. Na prefeitura, ocorrerá a posse do secretariado. Os atos serão transmitidos ao vivo pela TV Câmara (canal 16 da Claro/NET) e pelas redes sociais.

A cerimônia de posse será conduzida pela vereadora Rose Frigeri (PT), por ser a parlamentar que tem mais idade entre os eleitos. Nesse momento, o prefeito, vice e os parlamentares serão chamados pelo nome, recebendo a documentação de posse — um diploma eleitoral e a declaração de bens. Depois, cada um deles precisa fazer o juramento: "Prometo cumprir a Lei Orgânica do município de Caxias do Sul, defender a autonomia municipal e exercer, com honra, lealdade e dedicação, o mandato que me foi conferido pelo povo", encerrando com o hino da cidade.

Há 4 vereadores que vão assumir cargos no Executivo: João Uez (Republicanos) como novo diretor-presidente do Samae; Lucas Suzin (PRD) na Secretaria de Obras; Rodrigo Weber (PSB) na Secretaria de Gestão Urbana; e Adriano Bressan (PP) na Secretaria do Urbanismo. Diante disso, o diretor legislativo da Câmara, Rodrigo Demétrio, informou que a eleição da Mesa Diretora de 2025 e das comissões permanentes da Casa (até 2024, eram 17) será realizada logo após a posse, ainda com a composição original eleita para a Câmara. Isto é, os titulares participam da votação, em vez dos suplentes que ingressarão no lugar dos quatro titulares. Se mantido o acordo articulado para a presidência da Câmara na semana do Natal, o comando da Casa neste primeiro ano da nova legislatura deve ficar com o vereador Lucas Caregnato (PT). De qualquer forma, a eleição para a Mesa Diretora vai a voto.

Após essas definições, está previsto, para as 16h que todos se dirijam à prefeitura para a posse dos secretários, presidentes das autarquias e órgãos do governo. Os 4 vereadores que vão chefiar as secretarias serão licenciados dos seus cargos no Legislativo e assim, convocados seus suplentes: Daniel Santos (Republicanos), Elói Frizzo (PSB), Calebe Garbin (PP), e Cristiano Becker (PRD). O nome do vereador do PRD que ocupará a vaga do titular Lucas Suzin foi confirmado nesta segunda-feira à tarde pelo presidente do partido, Flávio Cassina. Confira abaixo como deve ficar a composição da Câmara.

Como serão os atos solenes

1. A cerimônia de posse inicia-se às 14h, sendo transmitida pela TV Câmara Caxias (canal 16 da Claro/NET) e pelas redes sociais, em Facebook e YouTube.

2. É realizada a entrega das documentações de posse e os eleitos realizam o juramento.

3. Após, será feita a eleição da Mesa Diretora de 2025 (presidente, vice-presidente, 2º vice-presidente, secretário e 2º secretário).

4. Seguido das eleições, ocorre a definição dos integrantes das comissões permanentes da Casa (até 2024, eram 17).