Depois de registrar filas, movimentação para apostas na Mega da Virada em lotéricas é tranquila em Caxias

Movimento das lotéricas, que registraram fila pela manhã, diminuiu no início da tarde em Caxias do Sul.

A poucas horas do maior sorteio da história da Loteria Federal é tranquilo o movimento nas lotéricas de Caxias do Sul.

Com a cola no celular ou anotada em papéis, apostadores costumam, principalmente na Mega da Virada, investir em mais de um jogo e, dessa forma, aumentar as chances.