Morre filha de idosa cega que é auxiliada por vizinhos, em Caxias

Morreu na noite desta quinta-feira (1°) Carla Dutra da Silva Wegher, 44 anos, moradora de Caxias do Sul que estava acamada após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) e ter boa parte dos movimentos comprometidos. Ela morava com a mãe, Ledir Dutra da Silva, 65, em um loteamento do bairro Charqueadas: as duas recebiam auxílio de vizinhos para atividades diárias, uma vez que Ledir é cega.