Ambulatório Trans, em Caxias do Sul, completa um ano de atendimento para transição de gênero

O encaminhamento é feito pelas unidades básicas de saúde. Gabriel Belfagger / RBS TV

Quem faz uma transição de gênero já se deparou com desinformação e até com riscos com a saúde. Mas há um ano, a realidade começou a mudar em Caxias do Sul: o Ambulatório Trans oferece atendimento humanizado, com médicos, psicólogos e assistência integral.

O serviço completou um ano em abril e, nesse período, cerca de cem pessoas foram atendidas. Elas têm à disposição uma equipe com psicólogos, médicos, enfermeiros, assistentes sociais e até mesmo recebem orientações sobre o mercado de trabalho.

— É uma conquista. Tínhamos a ideia de construir esse ambulatório pra acolher essas pessoas trans justamente porque elas estavam numa lista de espera pra Porto Alegre há anos aguardando pra serem atendidas — explica Grasiela Gabriel, coordenadora do Ambulatório Trans.

Na foto, Zion Raphael Alves e a psicóloga Helen Dalla Santa Prux. Gabriel Belfagger / RBS TV

Desde que decidiu fazer a transição de gênero, há nove anos, o gerente de negócios Zion Raphael Alves enfrentou dificuldades para conseguir atendimento médico adequado:

— No começo, há 10 anos atrás, era muito difícil encontrar um médico que aceitasse, ou, enfim, que soubesse a fundo do assunto e quisesse ajudar. Então, o que eu fazia? Eu pegava exames na internet que eram necessários, levava pros médicos, pedia, solicitava os exames, mas acabava comprando por fora o hormônio pra fazer a aplicação. Eu tive muitas reações adversas, justamente por não saber a forma de aplicar. Eu tinha muita dor de cabeça, ficava muito irritado no começo, sentia algumas dores abdominais.

O primeiro contato dos pacientes no Ambulatório Trans é com a equipe de acolhimento e, quem deseja, também pode ter acompanhamento psicológico. Caso a pessoa precise de atendimento ginecológico, de urologia ou psiquiatria, recebe o encaminhamento a partir da consulta no ambulatório.

Para as pessoas trans que queiram fazer a cirurgia de redesignação sexual, a consulta no ambulatório é o primeiro passo para entrar na lista de espera estadual, já que o procedimento só é feito em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas.

— Esse atendimento geralmente é focado no sofrimento que o preconceito causa, então não é causado pela questão da transição ou da transexualidade, é causado pelas pessoas que não entendem isso como uma identidade de gênero e enxergam como uma patologia — diz a psicóloga Helen Dalla Santa Prux.

Ela ainda afirma que o Ambulatório é uma conquista também para quem cuida:

— Ficamos felizes quando eles nos trazem esse feedback, de que estão conseguindo se sentir mais seguros e que o tratamento está fazendo efeito. O tratamento ajuda no emocional e também a aumentar a autoestima dessas pessoas. Para a gente, isso não tem salário que pague.