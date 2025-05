Campanha para vacinar jovens de 15 a 19 anos contra o HPV começa na segunda-feira, em Caxias do Sul

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, são cerca de 12 mil jovens nessa faixa etária que precisam fazer a vacina em Caxias do Sul. Destes, aproximadamente 70% são meninos. O objetivo da campanha é intensificar a proteção contra o câncer de colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta.

— A vacina é a única medida de prevenção 100% do HPV, que é um tipo de vírus que pode causar diversos tipos de câncer em homens e mulheres. Notamos que 4% dos óbitos do ano passado eram ligados à neoplasia do colo uterino e sabe-se que a grande maioria está vinculada à presença do vírus HPV. Ressaltamos essa oportunidade única de fazer a vacina, levando um documento de identificação e o cartão vacinal — diz a diretora técnica da Vigilância Epidemiológica, Magda Beatris Teles.