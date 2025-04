Vizinhos de idosa cega e filha acamada, em Caxias, pedem ajuda; prefeitura garante que auxilia

Ledir Dutra da Silva, 65, e a filha Carla Dutra, 44, têm um cotidiano difícil. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Em uma casa do Loteamento Altos do Santiago, nas quadras finais do bairro Charqueadas, em Caxias do Sul, atividades consideradas simples para a maioria das pessoas são complexas para duas moradoras e precisam de ajuda da vizinhança para acontecerem. Residem lá Ledir Dutra da Silva, 65 anos, que perdeu totalmente a visão em decorrência da diabetes, e a filha, Carla Dutra, 44, acamada após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) e ter boa parte dos movimentos comprometidos.

Ledir recebe dinheiro da prefeitura — um salário mínimo mensal por meio do Programa de Renda Familiar (PRF), mas também precisa contar com a solidariedade de quem mora por perto. Entretanto, desde janeiro, a situação ficou mais difícil com a morte do marido, Carlos Renato Oliveira Flores, vítima de um câncer.

Ledir recebe ajuda da vizinha Maria Izolete Camargo (E) e da presidente da Amob Rosário II, Inês Antunes Corrêa. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Uma das vizinhas, Maria Izolete Camargo, 47, auxilia há um bom tempo a família. Cozinha, trata a higiene de mãe e filha, limpa a casa.

— Eu faço comida, ajudo a Carla a tomar banho, troco fraldas. A situação é crítica. Se os vizinhos sumirem, elas perecem — diz.

Recentemente, Carla precisou ficar em torno de 20 dias internada para tratar de uma infecção urinária e da pressão alta.

— Meu físico e psicológico não aguentam mais, mas não queremos abandoná-las — confessa Maria Izolete.

"Eu não tenho condições de cuidar de Carla", lamenta Ledir. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A presidente da Associação de Moradores de Bairro (Amob) Rosário II, Inês Izé Antunes Corrêa, diz que a família precisa de mais ajuda e alerta que a vizinhança não tem mais condições de contribuir. Por ficarem apenas as duas em casa, desassistidas, Inês conta que já flagrou dias em que mãe e filha ficaram sem comer.

Assistência social auxilia família

De acordo com a Fundação de Assistência Social (FAS), Ledir e Carla são acompanhadas pela rede socioassistencial de Caxias do Sul desde setembro do ano passado. O órgão informa que elas recebem aposentadoria e um salário mínimo, mas estuda, segundo o chefe de comunicação, Flávio Jeske, incluir Ledir no Programa de Cuidado Subsidiado — iniciativa de transferência de renda ainda em fase de implementação.

Jeske afirma que foi sugerido o encaminhamento de Carla para uma clínica e da mãe, Ledir, para uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), o que, segundo ele, foi negado pelas duas.