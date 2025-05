Pesquisa de intenção de compras da CDL Caxias mostra que 55,8% dos consumidores pretendem presentear no Dia das Mães

Considerada a segunda data mais importante do varejo, o Dia das Mães poderá impulsionar significativamente a economia de Caxias do Sul em 2025. De acordo com a pesquisa de intenção de compras da CDL Caxias, 55,8% dos consumidores pretendem presentear neste ano, o que representa crescimento de 3,5% ao observado em 2024. O aumento também deve refletir no tíquete médio estimado, alcançando R$ 251,27, alta de 7,1% em relação ao ano anterior.