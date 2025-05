Ação contra a dengue recolhe pneus em pontos de Farroupilha neste sábado

Água acumulada no interior do pneu proporciona um ambiente ideal para o desenvolvimento das larvas do mosquito.

Neste sábado (3), as equipes de combate a endemias da secretaria de Saúde de Farroupilha promovem mais uma edição do Dia D contra a dengue . Diversos salões de comunidades do município serão pontos de recolhimento de pneus sem uso . A ação irá ocorrer entre 7h30min e 11h30min.

Os pneus velhos, quando armazenados de forma inadequada, podem se tornar criadouros para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A água acumulada no interior do pneu proporciona um ambiente ideal para o desenvolvimento das larvas do mosquito. Nesta sexta (2), uma ação de pulverização ocorre em ruas do bairro Monte Verde, após a confirmação de dois casos positivos.