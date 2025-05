Há exatamente cinco anos Caxias do Sul contabilizava a primeira morte por covid-19; saiba onde se vacinar contra a doença

A imunização em grande escala permitiu o controle do vírus em nível mundial. Em Caxias do Sul, a primeira dose do imunizante foi aplicada em 19 de janeiro de 2021, no médico e servidor público Gilmar Padilha Flores. Ele foi um dos responsáveis pela implantação do Samu no município, sendo o primeiro médico plantonista do serviço em Caxias.