Picape do Papai Noel vai percorrer cidades da Serra a partir desta sexta-feira; confira o trajeto

Além de Caxias, as cidades de Flores da Cunha e São Marcos também estão no itinerário.

A tradicional Picape do Papai Noel retorna às ruas de Caxias do Sul, Flores da Cunha e São Marcos a partir desta sexta-feira (6). A ação é organizada pelo CDL, Sindigêneros e Sindilojas Caxias e segue até o dia 21.

Em Caxias do Sul, o evento contará com diversas paradas ao longo de diferentes datas e horários. As cidades de Flores da Cunha e São Marcos também receberão a picape com o Papai Noel.