A campanha de recolhimento de vidros, que ocorre neste sábado (2) em Farroupilha, será realizada no pavilhão ao lado da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), na Rua Nataly Valentini, no bairro do Parque, próximo ao Largo Carlos Fetter. A campanha será das 8h às 11h30min, no formato drive-thru.