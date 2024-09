Com um sensor que obedece aos impulsos dos músculos, pacientes amputados de membros superiores terão uma nova opção, produzida em Caxias do Sul, para fazer movimentos de pinça, como de uma mão. A prótese apelidada de "Garra" é acionada através de impulsos elétricos musculares e, com ela, o paciente pode pegar objetos com o movimento de uma mão.