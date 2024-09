Com as atividades paralisadas desde a chuva de maio, a Estação de Tratamento de Água (ETA) Samuara, em Caxias do Sul, pode ser desativada definitivamente. O destino da estrutura será definido em um estudo em andamento no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), com conclusão prevista até o fim do ano. O objetivo é avaliar o custo-benefício de recuperar o complexo.