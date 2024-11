Luciano Triaca, 47 anos, está desaparecido desde 14 de novembro, em Caxias do Sul. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi visto pela última vez por volta das 7h30min daquele dia, quando saiu de casa, na Avenida Rio Branco, para fazer um trabalho de pintura no bairro Panazzolo. O homem saiu com o seu carro modelo Scénic de cor branca. Desde então, não foi mais visto e nem atende o telefone.