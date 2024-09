A prefeitura de Caxias do Sul publicou, quinta-feira (5), o edital para a seleção de uma nova entidade que fará a gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central. Atualmente, a empresa gestora da unidade é o Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde (InSaúde), cujo contrato termina no final de outubro. O edital está disponível no site da prefeitura.