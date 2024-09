O aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, recebeu um radar para reforçar o monitoramento do tráfego aéreo do estado. O equipamento é transportável e foi instalado de forma provisória na cidade em função do fechamento do aeroporto Salgado Filho. A montagem da estrutura terminou no dia 28 de julho e o dispositivo já está em operação.