Sem recursos Notícia

Prefeitura de Santa Tereza aguarda repasse do governo para contratar projeto de restauro de prédio que desabou

Imóvel que caiu na semana passada faz parte do tombamento do conjunto histórico da cidade pelo Iphan. Poder público foi aprovado pelo PAC Seleções para transformar o local em um Museu Municipal. Espaço não foi atingido diretamente pelas cheias do Rio Taquari

11/09/2024 - 10h56min