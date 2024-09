Um ano depois, como estão os municípios da Serra atingidos pelo ciclone extratropical que levou pontes e inundou cidades

Há um ano o Rio Grande do Sul enfrentava uma das piores tempestades da sua história. A chuva que começou a cair no dia 4 de setembro de 2023 castigou muito a região da Serra e deixou 11 municípios em situação de emergência. Influenciado principalmente pela umidade vinda da Amazônia, o volume excepcional de chuva para a primeira semana de setembro foi associado, na época, pelos meteorologistas como consequência do fenômeno El Niño e caracterizado como ciclone extratropical.