Na semana em que se completa um ano da enchente que devastou Santa Tereza, a cidade perdeu parte de um prédio histórico. O telhado e um pedaço da estrutura do espaço que abrigava as secretarias de Educação e Meio Ambiente cederam na manhã desta quinta-feira (5). Servidores da prefeitura de Santa Tereza estiveram no local recolhendo os entulhos que caíram e estabilizando a estrutura.