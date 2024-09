A ponte provisória sobre o Rio Caí, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, será inaugurada no dia 20 de setembro. A data foi confirmada na tarde desta terça-feira (10). O projeto é do programa da iniciativa privada Pontes do Sul e tem apoio dos municípios da Serra. Desde maio, a principal passagem entre as duas cidades, na BR-116, está fechada após a ponte ter cedido.