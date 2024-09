Uma reunião entre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a prefeitura de Santa Tereza e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), na quinta-feira (12), iniciou os debates quanto às ações emergenciais que visam salvar o prédio histórico que desabou parcialmente na primeira semana de setembro.