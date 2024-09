Garantir um procedimento mais preciso, seguro, menos invasivo e passível de falhas, bem com uma recuperação mais rápida aos pacientes estão entre as vantagens do uso do robô Mazor em cirurgias da coluna vertebral. A tecnologia foi usada de forma inédita na Serra, nesta semana, no Hospital São Carlos (HBSC), de Farroupilha. Ao todo, foram quatro procedimentos; todos eles via Sistema Único de Saúde.