Ortopedistas gaúchos realizam cirurgia robótica de coluna vertebral inovadora em Porto Alegre

Um procedimento minimamente invasivo, que oferece mais precisão na colocação de pinos, rápida recuperação e uma vida sem dor aos pacientes. Assim pode ser definida a cirurgia robótica de coluna vertebral realizada na terça-feira (23) pelos ortopedistas José Maria Alves Neto e Lucas Sangoi Alves, no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. A operação marcou a estreia do robô Mazor no sul do Brasil — a tecnologia começou a ser utilizada no país há cerca de três meses.